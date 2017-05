Musikhochschule lädt zum "tierischen" Kindermusikfest

Samstag, 13. Mai 2017 09:30 Von Christine Gehringer

Am morgigen Muttertag, den 14. Mai lädt die Musikhochschule Karlsruhe zu ihrem traditionellen Kindermusikfest – diesmal unter dem Motto „Tierisch-musikalische Abenteuer.“ Von 11 bis 17 Uhr (und mit dem Eintritt von einem Legostein) gibt es auf dem gesamten Gelände von CampusOne/ Schloss Gottesaue allerhand zu entdecken: In zahlreichen Konzerten, Theaterstücken, Mitmach-Aktionen und Workshops dreht sich alles um den „tierischen“ Spaß in der Musik. So geht beispielsweise das Kammerorchester den „Hunden, Finken, Schafen und Mücken in Vivaldis Vier Jahreszeiten“ auf den Grund. Eine Kinder-Uni bietet einen Streifzug durch die Musikgeschichte – mit Hummelflug, Vogelfänger und Feuervogel. Das Institut für Musiktheater zeigt nochmals den „Großen Sängerwettstreit der Heidehasen“, und fast schon obligatorisch ist der „Carneval der Tiere“. Daneben gibt es Lesekonzerte, Clowntheater und Instrumente zum Anfassen und Ausprobieren. Das Musikfest endet mit der Casting-Show „The Voice of Campus One“ mit dem KiKA-Moderator Juri Tetzlaff.