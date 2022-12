Konzerte zum Jahreswechsel

Mittwoch, 28. Dezember 2022 20:38 Von Christine Gehringer

Am morgigen Donnerstag, den 29. Dezember ist die Sinfonia Leipzig gemeinsam mit dem Beethovenchor Ludwigshafen und Solisten mit Beethovens Sinfonie Nr. 9 in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe zu hören. Beginn ist 20 Uhr.

Zum Silvesterkonzert mit Rolando Villazon und der Philharmonie Baden-Baden lädt das Festspielhaus Baden-Baden am Samstag, den 31. Dezember um 16 Uhr.

Ab 20 Uhr heißt es in der Christuskirche Karlsruhe „The Trumpet shall sound“ (mit Klaus Mertens, Bassbariton, Sarah Slater, Trompeter und Peter Gortner, Orgel).

Ebenfalls um 20 Uhr gibt es in der Evangelischen Stadtkirche zum Jahresausklang ein Konzert für Kammerensemble mit Werken von Mozart, Beethoven und Franz Berwald. Die Leitung hat Norbert Krupp.

Um 21 Uhr sind in der Kirche St. Peter in Bruchsal Dominik Axtmann und das Blechbläserquintett „Karidion Brass“ mit Werken des Barock zu hören.

Ab 22 Uhr spielen Wolfram Lauel (Trompete) und Patrick Fritz-Benzing (Orgel) in einem einstündigen Konzert Werke von Bach, César Franck, Saint-Saens u.a. in der Kirche St. Stephan in Karlsruhe.

Zum Neujahrskonzert ins Kurhaus Baden-Baden lädt am Sonntag, den 1. Januar 2023 um 11 Uhr die Philharmonie Baden-Baden mit Werken von u.a. Johann Strauß Sohn, Franz von Suppé, Franz Lehàr.

Ebenfalls zum traditionellen Neujahrskonzert laden um 17 Uhr Christian-Markus Raiser (Orgel) und die Trompeter Rudi Scheck und Eckhard Schmidt mit Werken von Bach, Reger, Grieg u.a.

Um 18.30 Uhr startet die Badische Staatskapelle am Staatstheater Karlsruhe mit Musik von Gershwin, Bernstein, Brubeck u.a. ins neue Jahr.