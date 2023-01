Termine am Wochenende

Montag, 09. Januar 2023 15:57 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 13. Januar lädt die Musikhochschule Karlsruhe um 19.30 Uhr ins Wolfgang-Rihm-Forum zum Neujahrskonzert "Wiener Schmäh und der Schmäh anderer Nationen" - mit Musik von Johann Strauß (Sohn), Richard Strauss, Korngold, Ravel, Tschaikowsky (auch: Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr - der Termin am 15. Januar, im gedruckten Kalender der Hochschule noch ausgewiesen, entfällt hingegen).

Um 20 Uhr starten die Bruchsaler Schlosskonzerte mit den jungen Musikern Lionel Martin (Violoncello), Kiveli Dörken (Klavier) und Jonathan Leibovitz (Klarinette) und Werken von Jörg Widmann, Nino Rota, Svante Henryson und Ludwig van Beethoven ins neue Jahr.

Am Samstag, den 14. Januar ist das Aleph Gitarrenquartett um 19 Uhr im ZKM zu hören.

Ebenfalls um 19 Uhr lädt das Young Classic Sound Orchestra zum Konzert unter dem Motto "Fantastische Welt der Filmmusik" ins Konzerthaus Karlsruhe (auch: Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr, Lußhardthalle Hambrücken).

Das Damensalonorchester "La Valse" aus Südtirol ist ab 20 Uhr beim Neujahrskonzert der Karlsruher Hemingway Lounge zu hören.