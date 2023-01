Termine in der Region am Wochenende

Donnerstag, 19. Januar 2023 12:35 Von Christine Gehringer

Am heutigen Donnerstag, den 19. Januar gibt es an der Musikhochschule Karlsruhe einen Abend zum Thema „Die Kunst der Fuge“ (Konzept: Dmitri Dichtiar). Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 20. Januar lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Joseph Moog (Klavier) und Werken von Rachmaninow, Schostakowitsch, Borodin. Beginn ist 20 Uhr im Kurhaus.

Am Samstag, den 21. Januar findet ab 10 Uhr an der Musikhochschule Karlsruhe der Wettbewerb „Jugend musiziert“ statt (auch: Sonntag, 22. Januar).

Um 19 Uhr sind die Wiener Philharmoniker (Leitung: Pablo Heras-Casado) und Jan Lisiecki mit Werken von Grieg und Brahms im Festspielhaus Baden-Baden zu hören.

Um 19.30 Uhr gastiert im Konzerthaus Karlsruhe das Staatsorchester Rheinische Philharmonie mit Alexander Krichel (Klavier). Auf dem Programm steht Musik von Sibelius, Strauss und Tschaikowsky.

Ebenfalls um 19.30 Uhr hat am Staatstheater Karlsruhe Bizets Oper „Carmen“ Premiere.

Am Sonntag, den 22. Januar gastiert der Pianist Martin Stadtfeld um 11 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden.

Um 11.30 Uhr lädt das Staatstheater Karlsruhe zum Kammerkonzert in den Stephansaal Karlsruhe.

Um 14 Uhr präsentiert das KIT gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden „Europas junge Elite“ im Gerthsen-Hörsaal.

Um 17 Uhr gibt es in der Kleinen Kirche Karlsruhe ein Benefizkonzert für die Kirche mit Adrian Kratzert, Dejan Mladenovic, Sanja und Michael Uhde (Violine, Viola, Violoncello und Klavier).

Ebenfalls um 17 Uhr gastiert Paolo Oreni im Rahmen der Reihe „Meister der Orgel“ in der Stadtkirche Durlach - mit Werken von Bach, Liszt, Reger und Improvisationen über Wünsche aus dem Publikum.

Um 18 Uhr lädt die Hemingway Lounge Karlsruhe zu einem Konzert mit Egidius Streiff (Violine) und Markus Stange (Klavier) unter dem Motto: „Musik gegen Diktatur“ mit Werken von Schubert, Schumann, Janacek und Yun.

Ebenfalls um 18 Uhr lädt das Stamitz-Orchester Mannheim zum Neujahrskonzert ins Bürgerzentrum Bruchsal.