Termine in Karlsruhe

Mittwoch, 25. Januar 2023 10:47 Von Christine Gehringer

Am heutigen Mittwoch, den 25. Januar, ist der Kammerchor der Musikhochschule (Leitung: Matthias Becker) mit „Little Match Girl Passion“ von David Land (nach Andersens „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“) in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe zu hören. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 27. Januar um 19.30 Uhr lädt die Musikhochschule Karlsruhe zur Benefizgala mit dem Vokalensemble der Hochschule (Leitung: Holger Speck) und Werken von Haydn, Mozart, Brahms, Reger.

Am Samstag, den 28. Januar startet das Format „Music on demand“ an der Christuskirche Karlsruhe mit dem Ensemble Polyharmonique. Beginn ist 19.30 Uhr (das Konzert findet laut Auskunft dann statt, wenn es über die Website mehr als 50 Anmeldungen gibt).

Am Sonntag, den 29. Januar stellen sich ab 11 Uhr an der Musikhochschule Karlsruhe die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ vor. Ab 15 Uhr lädt die Hochschule zum Langen Nachmittag der Kammermusik.

Um 18 Uhr ist bei den Ettlinger Schlosskonzerten Kammermusik von Mozart, Schubert, Szymanowski, Bartok und Bach zu hören.

Um 18.30 Uhr gastiert das Bläserquintett der Musikhochschule in der Tabou Lounge in Karlsruhe.