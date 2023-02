Termine am Wochenende

Mittwoch, 01. Februar 2023 19:29 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 4. Februar lädt die Karlsruher Hemingway Lounge ab 11.30 Uhr zum New Classic Market mit der Pianistin Anna Shevchenko, die Eigenkompositionen spielt.

Um 19 Uhr gibt es am Staatstheater Karlsruhe einen Liederabend mit Nutthaporn Thammathi und Irene-Cordelia Huberti (Tenor, Klavier) unter dem Motto "Kommt Feinsliebchen heut?"

Ab 19.30 Uhr lädt die Musikhochschule Karlsruhe zur MarstallWerkstatt mit Studierenden des Instituts für Musiktheater.

Am Sonntag, den 5. Februar ist um 16 Uhr im Rahmen des Festivals „Takeover“ im Festspielhaus Baden-Baden der Geiger Daniel Hope gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester und einem Jazztrio mit dem Programm „Amerika“ zu hören.

Um 17 Uhr lädt die Gedok zum barocken „Salon pour Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729)“ in den Musentempel.

Im Jägerhaus Forst ist das Trio Vivente mit „Wiener Melange“ zu hören. Beginn ist 19 Uhr.