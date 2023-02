Festspielhaus Baden-Baden lädt zum "Takeover"-Festival

Donnerstag, 02. Februar 2023 17:36 Von Christine Gehringer

Die Jugend übernimmt das Festspielhaus: Das ist die Idee des neuen „Takeover“- Festivals, das am morgigen Freitag, den 3. Februar im Festspielhaus Baden-Baden beginnt und das im vergangenen Jahr Premiere feierte. Die jüngere Generation soll rechtzeitig an die Kultur herangeführt werden, deshalb lautet hier die Devise: „Heranwachsende schnappen sich Haus, Technik und Bühne.“

Dabei wird mit verschiedenen Kunstformen experimentiert: Klavier trifft auf Technik, BMX-Rad auf Streichquartett, Tanz auf Lichtprojektion, und der klassische Stargeiger Daniel Hope spielt mit dem Zürcher Kammerorchester und einem Jazz-Trio. Außerdem sollen die Besucher miteinander und mit den Künstlern in Kontakt kommen – in Workshops, Lounges, Aftershow-Parties und einem „Open Music Space“ - einem offenen Kreativraum.

Das Festival dauert an bis Sonntag, den 5. Februar; Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.festspielhaus.de.