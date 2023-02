Termine in der Region

Dienstag, 07. Februar 2023 12:39 Von Christine Gehringer

(red.) Am morgigen Mittwoch, den 8. Februar ist um 17 Uhr die Schlagzeug-Klasse von Isao Nakamura in der Reihe „Mittwochs um 5“ in der Badischen Landesbibliothek zu Gast.

Um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Arien-Abend „Opera on tap“ (Opernarien frisch gezapft) mit jungen Künstlern. Beginn ist 19. 30 Uhr.

Am Freitag, den 10. Februar gibt es ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Kleinen Kirche Karlsruhe: Johannes Hustedt (Flöte) und Sontraud Speidel (Klavier) widmen sich dem Spätwerk von Ludwig van Beethoven (Variationen über Volksweisen; hierbei werden die interkulturellen und experimentellen Qualitäten Beethovens beleuchtet, etwa in der Verwendung populärer Lieder oder Tänze verschiedener Kulturen). Beginn ist 19.30 Uhr.

Um 20 Uhr spielt im Rahmen der Bruchsaler Schlosskonzerte das Goldmund Quartett Werke von Bach, Beethoven, Schnittke.

Am Samstag, den 11. Februar lädt die Karlsruher Musikhochschule um 11.30 Uhr zum Familienkonzert u.a. mit Werken von Brahms mit dem SchulmusikOrchester (das zugehörige Sinfoniekonzert findet am 12. Februar um 19 Uhr statt).

Um 19.30 Uhr gastiert die Pianistin Anna Vinnitskaya mit der Deutschen Radiophilharmonie (Leitung: Pietari Inkinen) mit Werken von Tschaikowsky und Rachmaninow im Konzerthaus Karlsruhe.

Am Sonntag, den 12. Februar gibt es im evangelischen Gemeindehaus in Karlsruhe-Rüppurr um 16 Uhr ein Familienkonzert („Paddington Bärs erstes Konzert“).

Die Karlsruher Hemingway Lounge lädt ab 18 Uhr in der Reihe „Junge Klassik“ zu Schuberts „Winterreise“ mit Raphaela Stürmer (Sopran) und Hélène Herzberger (Klavier).

In der Christuskirche Karlsruhe gibt es um 18 Uhr zum Orgelkonzert mit Carsten Wiebusch unter dem Titel „Meer Bach!“. Ebenfalls um 18 Uhr musizieren im Rahmen der Ettlinger Schubertiade im Asamsaal des Schlosses die Altistin Seda Amir-Karayan und der Pianist Thomas Seyboldt Werke von Schubert, Hugo Wolf und Schumann.