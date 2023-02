Benefizkonzert "Beethoven für die Ukraine" in der Kleinen Kirche Karlsruhe

Donnerstag, 09. Februar 2023 10:54 Von Christine Gehringer

(red.) Das „Freuden“-Thema aus der 9. Sinfonie ist die Hymne der europäischen Union: Welcher Komponist wäre also besser geeignet für ein Konzert im Zeichen der Verständigung als Ludwig van Beethoven?

In ihrem Benefizkonzert „Beethoven für die Ukraine“ am morgigen Freitag, den 10. Februar (19.30 Uhr, Kleine Kirche Karlsruhe) stellen die Klavierprofessorin Sontraud Speidel und der Flötist Johannes Hustedt die interkulturellen und experimentellen Qualitäten Beethovens in das Zentrum ihres Programms: Gerade in seinen Variationen zeigt Ludwig van Beethoven seine lustvoll innovativen Qualitäten, besonders bei der Verwendung populärer Lieder oder Tänze verschiedener Kulturen.

Beethovens späte Variationen über Volksweisen Op. 105/107 für Klavier in Begleitung einer Flöte - stilistisch auf der Höhe der Hammerklaviersonate Op. 106 - repräsentieren diese Aspekte in Vollendung. Mit wieviel Freude und Lust sich Beethoven an die Auftragsarbeit für den schottischen Verleger George Thomson und die Lieder aus Irland, Schottland, Wales, Österreich und der Ukraine (!) macht, zeigt seinen Humor, seine Ironie und seine Experimentierfreude in der Musik und in der Behandlung der Instrumente: Sie geht weit über die damaligen Klavierwerke mit Begleitung einer Flöte hinaus.

Das Konzert ist eine Einladung, diese selten zu hörenden Variationszyklen neu im Rahmen des aktuellen Zeitgeschehens zu entdecken.