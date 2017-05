Konzerte mit dem Quantz-Collegium in Schloss Favorite

Dienstag, 16. Mai 2017 14:45 Von Christine Gehringer

Am kommenden Freitag, den 19. Mail, startet das Quantz-Collegium in seine neue Saison: Das Ensemble ist nach dem Flötenlehrer Friedrichs des Großen – Johann Joachim Quantz – benannt; es spielt traditionell in historischen Kostümen und im barocken Ambiente des Lustschlosses Favorite bei Rastatt.

Dabei tritt das Quantz-Collegium in wechselnden Besetzungen auf. Entsprechend seines Namensgebers legt es jedoch den Schwerpunkt auf die Flötenmusik des 18. Jahrhunderts. Ziel des Ensembles ist es, sich dem eher unbekannten Repertoire zu widmen.

Das Konzert am 19., 20. und 21. Mail hat das Motto „Bella Italia“: Auf dem Programm stehen Werke von Francesco Geminiani, Fortunato Chelleri und Baldassare Galuppi. Beginn ist 20 Uhr (das Konzert am Sonntag beginnt bereits um 19 Uhr). (Weitere Informationen unter www.festliche-serenaden.de)