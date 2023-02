Termine am Wochenende

Mittwoch, 15. Februar 2023 20:44 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 17. Februar werden am Staatstheater Karlsruhe die Händel-Festspiele mit der Oper "Ottone, Re di Germania" eröffnet. Beginn ist 19 Uhr (das vollständige Programm der Festspiele entnehmen Sie der Website des Staatstheaters unter www.staatstheater.karlsruhe.de)

Am Samstag, den 18. Februar lädt Johannes Blomenkamp ab 20 Uhr zum traditionellen Orgelkonzert zu Fasching ("Heiter bis rauschend") in die Stadtkirche Durlach.

Das Sinfonieorchester des KIT (Leitung: Tobias Drewelius) ist unter anderem mit Musik von Richard Strauss (Alpensinfonie) im Konzerthaus Karlsruhe zu hören. Beginn ist 20 Uhr.

Das Vokalensemble "Varietas cantandi" musiziert in der Kirche St. Nikolaus in Karlsruhe Werke von Dufay, Desprez und Palestrina. Beginn ist 20 Uhr.

Am Sonntag, den 19. Februar sind das Kammerorchester Basel und der Pianist Fazil Say mit Werken von Mozart, Schostakowitsch und Say im Festspielhaus Baden-Baden zu hören. Beginn ist 17 Uhr.