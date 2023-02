Termine in der Region

Mittwoch, 22. Februar 2023 13:03 Von Christine Gehringer

Am heutigen Mittwoch, den 22. Februar laden die Händel-Festspiele um 20 Uhr zum Konzert in die Christuskirche; Thema ist die Bedeutung Londons als Musikstadt während der Barockzeit. (Die Festspiele dauern noch an bis zum 3. März; das gesamte Programm gibt es unter www.staatstheater.karlsruhe.de)

Zum ersten Gartensaalkonzert im Karlsruher Schloss mit Liedern und einem Melodram von Viktor Ullmann laden das Badische Landesmuseum und die Musikhochschule Karlsruhe am Freitag, den 24. Februar um 15 Uhr.

Am Samstag, den 25. Februar lädt der KIT Konzertchor zu einem Konzert mit englischer Chormusik in den Audimax Karlsruhe. Beginn ist 19 Uhr.

Am Sonntag, den 26. Februar gibt es um 11 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden eine Matinee mit Vanessa Porter und Daniel Mudrack (Perkussion, Elektronik).

Um 17 Uhr sind Hubert Heitz(Violine) und Gisela Heitz (Violoncello) mit Werken von Bach, Händel, Mozart u.a. im evangelischen Gemeindehaus in Karlsruhe-Rüppurr zu hören.

Ebenfalls um 17 Uhr musiziert das Athos Ensemble gemeinsam mit Patrick Fritz-Benzing in der Kirche St. Stephan Werke von Byrd, Sweelinck, Mendelssohn u.a. zum Thema „Aus tiefer Not“.

Um 18 Uhr ist die Landesjugendkantorei unter Peter Gortner an der Christuskirche Karlsruhe im Rahmen der „Stunde der Kirchenmusik“ zu hören.

Ebenfalls um 18 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Konzert mit Henning Wiegräbe (Posaune) und Tayuko Nakao-Seibert (Klavier) und französischer Musik von Saint-Saens, Guilmant, Ravel, Débussy u.a.

Das Vocal-Ensemble Quartonal ist um 18 Uhr beim SWR-Schlosskonzert in Ettlingen mit Musik von Mendelssohn, Schubert, Neumann und Hegar unter dem Motto „Traumgestalten“ zu hören.