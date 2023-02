Gartensaalkonzerte starten am Freitag

Mittwoch, 22. Februar 2023 13:14 Von Christine Gehringer

Die Reihe der „Gartensaalkonzerte“ des Badischen Landesmuseums in Kooperation mit der Hochschule für Musik Karlsruhe startet in diesem Jahr wieder: Die Konzerte finden im Gartensaal des Schlosses statt - und zwar immer an Freitagen, nachmittags um 15 Uhr.

Der erste Termin ist der 24. Februar: Auf dem Programm stehen Lieder von Viktor Ullmann sowie „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ - Zwölf Stücke aus der Dichtung Rainer Maria Rilkes für Sprecher und Klavier, mit Daniel Fueter und Hartmut Höll.

Am 31. März gibt es ein buntes Programm mit Holz- und Blechbläsern, darunter Werke von Charles-Marie Widor und Jacques Ibert.

Am 26. Mai werden der Tenor Zhuohan Sun und Yuriko Watanabe am Klavier Lieder von Franz Schubert, Johannes Brahms und Richard Strauss interpretieren.

Studierende der Streicherklassen spielen am 31. Juni Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Johannes Brahms und Dmitri D. Schostakowitsch.