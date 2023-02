Frühjahrskonzert des Busch-Kollegiums in der Landesbibliothek

Sonntag, 26. Februar 2023 13:08 Von Christine Gehringer

(red.) Am Dienstag, dem 28. Februar ist um 19 Uhr das Frühlingskonzert des BuschKollegiums „MendelssohnPlus“ im Vortragssaal der Badischen Landesbibliothek zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Das Kammerensemble, benannt nach dem Komponisten Adolf Busch, stellt Werke ausgewählter Komponisten vor, die in Bezug zu Baden stehen - darunter Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847). Dieser kam regelmäßig an den Oberrhein und fertigte auf seinen Reisen durch Süddeutschland neben Skizzen, Aquarellen und Zeichnungen auch mehrere Kompositionen an – darunter ein Frühlingslied, das nur zu seinen Lebzeiten aufgeführt wurde und heute nahezu unbekannt ist. Um dieses Werk kreisen sieben Stücke von Mozart, Beethoven, Berlioz, Villa-Lobos und Molter. Die musikalischen Werke des Komponisten und Hofkapellmeisters Johann Melchior Molter (1696–1765) sind als Teil der Karlsruher Hofbibliothek in der Badischen Landesbibliothek erhalten.