Student des Instituts für Musikjournalismus gewinnt LFK-Medienpreis

Dienstag, 16. Mai 2017 15:24 Von Christine Gehringer

(red.) Nick Sternitzke, Student am Institut für Musikjournalismus der Karlsruher Musikhochschule, hat beim diesjährigen Medienpreis der Landesanstalt für Kommunikation (LKF) einen von zwei Preisen in der Kategorie „Nichtkommerzielle Veranstalter, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen“ gewonnen.

Im Bereich Hörfunk erhielt er die begehrte Auszeichnung mit seinem Beitrag „Meisterstück eines Wahnsinnigen – Beethovens erstes Rasumowski-Quartett“. Die Preise wurden am Montag im Rahmen einer festlichen Gala im Apollo-Theater im SI-Centrum in Stuttgart verliehen. Beim diesjährigen LFK Medienpreis wurden in jeweils fünf Kategorien Radio- und Fernseh-Beiträge prämiert, die sich neben ihrer journalistischen Qualität auch durch eine besondere Kreativität sowie eine zielgruppengerechte Ansprache hervortun. Der LFK-Medienpreis gilt als die wichtigste baden-württembergische Auszeichnung für den privaten Rundfunk. Der Preis wurde in diesem Jahr bereits zum 26. Mal verliehen und ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.