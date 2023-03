Termine am Wochenende

Donnerstag, 02. März 2023 12:46 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 4. März lädt das Badische Konservatorium zum Frühlingskonzert mit zwei Streichorchestern und dem Sinfonieorchester in die Karlsburg Durlach. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr ist die Bläserphilharmonie des Musikforums Durlach bei einem Benefizkonzert („Wir helfen“) in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut zu hören. Beginn ist 19 Uhr.

Am Sonntag, den 5. März stellen sich die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ beim Konzert im Staatstheater vor. Beginn ist 11 Uhr.

Um 17 Uhr sind im Festspielhaus Baden-Baden Gautier Capuçon und Rudolf Buchbinder (Violoncello, Klavier) mit Werken von Débussy, Beethoven und Fauré zu hören.

Um 18 Uhr lädt die Christuskirche Karlsruhe zum Passionskonzert mit Vokalpolyphonie der Renaissance im Rahmen der Reihe „Music on demand“.

In der Stadtkirche Durlach ist um 19 Uhr ein Konzert zur Fastenzeit mit dem Kammerchor Cantus Solist und Musik von Tomas Luis de Victoria zu hören.

Im Jägerhaus Forst gastiert um 19 Uhr das Salontrio mit Musik aus der „Ära der Goldenen Zwanziger“.