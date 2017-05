Theater Baden-Baden stellt Spielplan für 2017/18 vor

Dienstag, 16. Mai 2017 15:59 Von Christine Gehringer

(red.) Die Spielzeit am Theater Baden-Baden 2017/2018 steht unter dem Motto „Wer ist wir?“, und sie widmet sich der Identität von Gruppen. Erinnerungen an historische Momente, wie beispielsweise die Russische Revolution von 1917, dazu die Neuformierung Europas nach dem Ersten Weltkrieg oder die 1968er-Bewegung – all das führt zu Fragen nach der gemeinschaftlichen Identität, wie sie heute von verschiedenen Gruppen proklamiert wird. Das gesellschaftliche und politische „Wir“ ist ebenso ein Schwerpunktthema wie die ganz persönliche und individuelle Suche nach Zugehörigkeit.

Drei Musiktheater-Produktionen zeigt das Theater Baden-Baden in der kommenden Saison. Wiederaufgenommen wird das Musical „Anatevka“, Premiere hat am 21.10. ebenfalls ein Musical: „Fast normal“ (Next to normal) von Brian Yorkey und Tom Kitt beschreibt das Leben einer Mutter mit einer bipolaren Störung.

Mozarts „La Finta Giardiniera“ - eine Koproduktion mit den Osterfestspielen – ist eine eher komödiantische Wir-Suche.

Im Bereich des Sprechtheaters stehen Produktionen wie Goethes „Faust“ (Teile I und II) Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, Gorkijs Vorrevolutions-Drama „Kinder der Sonne“ oder die Einwanderergeschichte der Lehman Brothers auf dem Spielplan. Außerdem soll das Jugendtheater stärker profiliert werden. (Weitere Informationen unter www.theater.baden-baden.de)