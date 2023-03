Termine in der Region

Dienstag, 07. März 2023 21:41 Von Christine Gehringer

In der Reihe "Mittwochs um fünf" sind am morgigen Mittwoch, den 8. März um 17 Uhr junge Künstler in der Badischen Landesbibliothek zu hören: Laura Streckert (Mezzosopran) und Juan David Londono (Flöte) musizieren Werke von u.a. Händel, Telemann, Beethoven, Gounod und Mussorgsky.

Am Freitag, den 10. März spielt der Pianist Martin Stadtfeld im Konzerthaus Karlsruhe "Händel-Variationen" und Volks- und Wiegenlieder in eigenen Arrangements, außerdem Beethovens Sonate Nr. 21 ("Waldstein"). Beginn ist 19.30 Uhr.

Um 20 Uhr ist im Schloss Bruchsal die Pianistin Claire Huangci mit Werken von Chopin, Rachmaninow und Mussorgsky zu hören.