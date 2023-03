Jugend musiziert: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Regionalwettbewerbs

Donnerstag, 09. März 2023 13:32 Von Christine Gehringer

Zahlreiche Erfolge gab es beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“; einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb vom 22. bis 23. Mai in Künzelsau. Hier die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Streicherensemble, Bläsersensemble und Gitarre (Pop) in den Altersgruppen AG IA (acht Jahre und jünger) bis VII.

Klavier AG IA: 1. Preis: Yiyi Cao, Franka Löffler, Lena Maui Oberdorf, Arya Sevim, Siyu Zhang, Yihui Zhang

AG IB: 1. Preis: Luise Bold, Annika Sophie Buchner, Melina Du, Hanna Franziska Günther, Nikolai Hartmann, Ih-Ruhn Katharina Jung, Rosa Löffler, Grace Sophia Navratil, , Pauline Schlatter, Dominik Haolin Sun, Anna Verzilova, Ella Friederike von Rudloff, Irene Xinyi Wang, Ines Weis; 2. Preis: Eason Liu, Arjen Samuel Roblick

AG II: 1. Preis mit Weiterleitung: Nika Hoos, Lucia Lohr, Jakob Ma, Eva Negadova, Julia Maui Oberdorf, Eren Parmakerli, Shuronjona Saleh, Nikki Vukelic, Lucius Wang, Clara Wißmann, Zongyi Xu, Guanyue Luca Zhang; 1. Preis: Alina Marie Buchner, Oleksandra Butsko, Sayo Eckerle, Eric Li, Thea Tahi Müller, Ela Sevim, Charlotte Linyan Sun, Selina Wang

AG III: 1. Preis mit Weiterleitung: Julius Dehnen, Mai Furuya, Floria Siqing Huang, Andromache Dorothea Kammenos, Kevin Ma, Vincent Henri Ripcke, Evan Wang, Ida Wißmann; 1. Preis: Sophie Henkel, Alma Loghis, Lina Müller; 2. Preis: Viola Maximiliane Ang, Gustavo Guzman, Jansen He, Mingxi Mina Zhang; 3. Preis: Iike Liu

AG IV: 1. Preis mit Weiterleitung: Alexandra Josephine Ang, Roman Unzer, Sarah Hanyue Wang; 1. Preis: Kato Hoos, Claire Siyuan Huang, Vanessa Stößer, Luca Vukelic

AG V: 1. Preis mit Weiterleitung: Leyla Ida Dahlhaus, Niko Jablonski, Ihor Panchenko, Georg Schäfer, Zhiting Wang; 1. Preis: Wilfried Ruizhi Franz, Tabea Hosch, Yisong Tian; 2. Preis: Daniel Wiebe

AG VI: 2. Preis: Marius Bauer

Harfe: AG IB: 1. Preis: Sia Li Lim, Laura Wegener

AG II: 1. Preis mit Weiterleitung: Luisa Hunger, Maya Sauer

AG V: 1. Preis mit Weiterleitung: Felicia Kraft

Gesang AG III: 1. Preis: Johanna Luise Hochschild, Klara Teresa Traub, Johanna Luise Hochschild (Klavierbegleitung)

AG IV: 1. Preis mit Weiterleitung: Eileen Bradley; 1. Preis: Bianca Venanzi

AG V: 1. Preis mit Weiterleitung: Eren Ehmann, Teresa Tampe, Alma Unseld; 1. Preis: Ana Paula Salonia Costa

AG VI: 1. Preis mit Weiterleitung: Katharina Bierweiler

AG VII: 1. Preis: Hannes Kling, Knut Hartwig (Klavierbegleitung)

Streicherensemble AG IA:1. Preis: Johanna Maria Fritz, San Yu Lim

AG IB: 1. Preis: Luise Galm, Artsiom Hubashyn, Gustav Kapell, Lotta Klinge, Ella Köhrer, Julius Müller, Romeo Popp, Clara Scherer, Elisa Pia Stipa

AG II: 1. Preis mit Weiterleitung: Marlene Braun, Lukas Kessler, Amalia Marie Koch, Corylus Wolff

AG IV: 1. Preis mit Weiterleitung: Eileen Bradley, Daniel Günzel

Bläserensemble AG IB: 1. Preis: Dominik Bernsee, Lukas Brors, Simon Haas, Pius Walter

AG III: 1. Preis: Marlene Justine Abel, Jonas Theodor Fritz, Friedrich Käthler, Sophie Luise Scherer; 2. Preis: Laurens Köhnlein, Wilma Malalane, Jasper Quint, Lotta Wottge

AG IV: 1. Preis mit Weiterleitung: Anna Mai Johannsen, Charlotte Mac-Carty, Sophie Zelt; 2. Preis: Svea Marie Kraska, Moana Lynn Siebert

Gitarre (Pop) AG IB: 1. Preis: Jin Kathrin Liu, Joana Loucopoulos

AG II: 2. Preis: Zichen Wang, Michaela Ida Stüker

AG III: 1. Preis: Johannes Krauß, Henri Siebke (Gitarre Begleitung)

AG IV: 1. Preis mit Weiterleitung: Ada Deniz Ayhan