Geschenk an alle Klassikfreunde: Festspielhaus Baden-Baden lädt zum Abend mit Placido Domingo ein

Samstag, 11. März 2023 11:18 Von Christine Gehringer

(red.) Anlässlich seines 25jährigen Jubiläums lädt das Festspielhaus Baden-Baden Klassikfreunde am 18. April 2023 ab 19.30 Uhr zu einer Serenade ein - und zwar kostenlos. Stargast ist Placido Domingo, der erst vor kurzem erneut bewies, welche künstlerische Qualität er auch im hohen Alter noch vorzuweisen hat.

„Zum Geburtstag lädt man Gäste ein, da denken wir zuerst an alle Festspielhaus-Unterstützer und natürlich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“, so der Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden, Prof. Ernst-Moritz Lipp in deiner Mitteilung des Hauses. Festspielhausintendant Benedikt Stampa verspricht: „Im ca. 90-minütigen Bühnenprogramm wird es musikalisch, historisch und zukunftsfreudig zugehen“.

Plácido Domingo wird von der Baden-Badener Philharmonie unter der Leitung von Heiko Mathias Förster begleitet. Zum Programm gehört - neben weiteren musikalischen Gästen - auch ein „Zukunfts-Podium“. Eine so genannte „Inspiration-Speech“ hält Jan Brachmann, Musikredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Ab Montag, 13. März 2023, 9 Uhr, können über die Internetseite des Festspielhauses kostenfreie Tickets für diese Serenade gebucht werden. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Tickets unter: www.festspielhaus.de