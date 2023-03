Termine in der Region

Dienstag, 14. März 2023 16:49 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 15. März, gibt es ab 19.30 Uhr in der Karlsruher Hemingway Lounge einen Opernabend mit jungen Künstlern ("Opera on tap - Opernarien frisch gezapft").

Am Donnerstag, den 16. März, gibt es im Asamsaal Ettlingen einen Klavierabend mit Rei Harada, dem ersten Preisträger des Ettlinger Klavierwettbewerbs. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn, Schumann, Chopin, Skrjabin. Beginn ist 19.30 Uhr.