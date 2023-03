Termine am Wochenende

Mittwoch, 15. März 2023 17:12 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 18. März sind junge Solisten mit dem Jugendkammerchor der Lutherana Karlsruhe und dem Waldstadt Kammerorchester mit Werken von Vivaldi, Purcell, Bach u.a. zu hören. Beginn ist 19 Uhr in der Lutherkirche.

Um 19.30 Uhr lädt die Stadtkirche Durlach zum Musical "Freigeist" über jüdische Waisenkinder und den Widerstand gegen die Nazis. Es singt die Jugendkantorei Durlach (auch: Montag, 20. März, 10 Uhr und 12 Uhr).

Um 19.30 Uhr lädt die Christuskirche Karlsruhe zum Konzert anlässlich des 150. Geburtstag von Max Reger: Zu hören sind u.a. drei Motetten op. 110 mit dem Kammerchor der Christuskirche und Vox Quadrata Mannheim.

Am Sonntag, den 19. März gibt es in der Kirche St. Stephan ein Orgelkonzert mit Patrick Fritz-Benzing zum Geburtstag von Max Reger. Zu hören sind Werke von Bach, Reger und Hindemith; Beginn ist 17 Uhr.

Ebenfalls um 17 Uhr spielt das Orpheus Trio mit Hubert Heitz (Violine), Gisela Heitz (Cello) und Diethart Sandmann (Klavier) im evangelischen Gemeindehaus Rüppurr Musik von Beethoven und Cécile Chaminade.

Um 18 Uhr ist der Kammerchor Ettlingen mit Motetten und Kantaten der Bach-Familie in St. Dionysius in Ettlingenweier zu hören.