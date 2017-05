Pamina Magazin

Festival "A propos ... Japan" an der Karlsruher Musikhochschule

Donnerstag, 18. Mai 2017 16:59 Von Christine Gehringer

Am morgigen Freitag, den 19. Mai lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Eröffnungskonzert des Festivals „A propos ... Japan“. Beginn ist 19 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum.

Bis Sonntag steht dabei die japanische Musik, aber auch die japanische Kultur und Tradition wie etwa Literatur, Malerei oder die Kunst der Teezeremonie und des Arrangierens von Blumen (Ikebana) im Mittelpunkt. Das Festival ist Teil des Baden-Württemberg-Stipendiums, am Programm beteiligt ist auch die Deutsch-Japanische Gesellschaft.

Derzeit studieren junge Künstler aus 48 Ländern an der Karlsruher Musikhochschule. Im Rahmen des Festivals „Apropos“ (das von der Baden-Württemberg Stiftung unterstützt wird), haben sie die Möglichkeit, ihr Herkunftsland vorzustellen. Das Festival geht bereits zum dritten Mal über die Bühne, die bisher vorgestellten Länder waren Estland und Spanien. (Das genaue Programm sehen Sie unter www.hfm-karlsruhe.de).