Termine am Wochenende

Dienstag, 21. März 2023 18:48 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 25. März sind die Chöre der KHG und der Matthäuskirche, dazu das Ensemble für Zeitlose Musik unter der Leitung von Ralph Hammer mit Bachs „Matthäus-Passion“ in der Kirche St. Elisabeth in Karlsruhe zu hören. Beginn ist 18 Uhr.

Das Sinfonieorchester Ettlingen spielt Werke von Gade, Tschaikowsky und Schubert. Beginn ist 19 Uhr in der Stadthalle Ettlingen.

Am Staatstheater Karlsruhe hat um 19.30 Uhr die Oper „Wozzeck“ von Alban Berg Premiere.

Am Sonntag, den 26. März gibt es in der Hofkirche Bruchsal ein Passionskonzert zum 150. Geburtstag von Max Reger mit Chor und Instrumentalwerken; die Leitung hat Dominik Axtmann. Beginn ist 17 Uhr.

Ebenfalls um 17 Uhr lädt das Sinfonieorchester 1837 Bruchsal zum Frühjahrskonzert mit Werken von Beethoven und Dvorak ins Bürgerzentrum.

Um 18 Uhr gibt es in der Karlsruher Hemingway Lounge einen Liederabend unter dem Motto „Da tanzen die Elfen - Legenden und Mythen im Kunstlied“.