Termine am Wochenende

Dienstag, 28. März 2023 12:39 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 1. April werden mit der Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“ die diesjährigen Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern eröffnet. Beginn ist 18 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden (das weitere Programm mit täglichen Aufführungen entnehmen Sie bitte der Website des Hauses).

Am Sonntag, den 2. April sind Mitglieder der Badischen Staatskapelle mit dem Kammerkonzert „Wasser, Wellen, Wandel“ mit Werken von Händel, Adams, Vivaldi, Rossini, Debussy im Stephansaal Karlsruhe zu hören. Beginn ist 11.30 Uhr.

Um 18 Uhr ist die Pianistin Anna Zassimova in der Karlsruher Hemingway Lounge mit Musik von Chopin, Schumann, Cartoire und Debussy zu hören.

Ebenfalls um 18 Uhr lädt die Durlacher Kantorei zu Bachs Johannes-Passion (u.a. mit dem Karlsruher Barockorchester) in die Stadtkirche Durlach.

Bei den Baden-Badener Osterfestspielen sind die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Harding mit Werken von Mahler und Schönberg zu hören. Beginn ist 18 Uhr.

Um 18.30 Uhr musiziert der KIT Kammerchor (Leitung: Nikolaus Indlekofer) in der Kirche St. Peter und Paul die Matthäus-Passion von Heinrich Schütz.

Um 19 Uhr ist in der Auferstehungskirche Rüppurr die Matthäus-Passion von Georg Philipp Telemann mit der dortigen Kantorei (Leitung: Dieter Cramer) zu hören.

Das Vokalensemble der Kirche Herz-Jesu in Ettlingen (Leitung: Markus Bieringer), dazu Vokalsolisten musizieren gemeinsam mit der Sinfonietta Rastatt Kantaten zur Passion von Johann Sebastian Bach. Beginn ist 19 Uhr.