Termine in der Region

Dienstag, 04. April 2023 18:30 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 5. April ist im Rahmen der Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden die Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“ mit den Berliner Philharmonikern zu sehen. Beginn ist 18 Uhr (auch: Ostersonntag, 18 Uhr).

Um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zur Musik-Plauderei mit dem ehemaligen SWR-Redakteur Hans Hachmann und der Mezzosopranistin Felizitas Brunke („Muss es denn immer der Tenor sein? - Erotik in der Musik“).

Am Karfreitag, den 7. April ist in der Lutherkirche Karlsruhe bei einer Andacht zur Sterbestunde Jesu die Johannes-Passion von Heinrich Schütz mit Vokalsolisten der Lutherana (Leitung: Dorothea Lehmann-Horsch) zu hören. Beginn ist 15 Uhr.

Um 17 Uhr sind der Bachchor Karlsruhe und die Camerata2000 (Leitung: Christian-Markus Raiser) mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach zu hören.

Um 18 Uhr gastiert die Sopranistin Diana Damrau mit den Vier letzten Liedern von Richard Strauss im Rahmen der Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden (auch: Ostermontag, 16 Uhr).

Am Samstag, den 8. April ist im Rahmen der Osterfestspiele das Oratorium „Il trionfo del Tempo e del Disignanno“ von Georg Friedrich Händel zu hören. Die Leitung hat die Barock-Spezialistin Emmanuelle Haim (das vollständige Programm der Festspiele bis zum 10. April entnehmen Sie der Website des Festspielhauses Baden-Baden).

Um 22 Uhr gibt es in der Kleinen Kirche Karlsruhe ein Konzert zur Osternacht mit Martina und Lutz Kirchhof (Gambe, Laute) und Claudia Rauch (Rezitation).