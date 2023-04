Termine in Karlsruhe

Dienstag, 11. April 2023 18:00 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 12. April gibt es in der Badischen Landesbibliothek ab 17 Uhr einen Abend in der Reihe "Mittwochs um 5": Studierende der Streicherklassen gestalten ein Gesprächskonzert unter dem Titel "Die Kunst der Fuge" (Konzept: Dmitri Dichtiar).

Am Freitag, den 14. April sind der Tenor Christian Elsner und der Pianist Hartmut Höll mit einem Liederabend an der Musikhochschule Karlsruhe zu hören; auf dem Programm stehen Werke von Gustav Mahler und Robert Schumann ("Dichterliebe"). Beginn ist 19.30 Uhr.