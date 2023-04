Bilanz der Osterfestspiele Baden-Baden/ "Rekord"-Auslastung bei "Frau ohne Schatten"

Dienstag, 11. April 2023 18:14 Von Christine Gehringer

(red.) Am gestrigen Ostermontag sind die diesjährigen Osterfestspiele Baden-Baden zu Ende gegangen. Die Opern-Neuinszenierung ‚Die Frau ohne Schatten‘ habe mit 95 Prozent Platzauslastung ein „Rekordergebnis in der Geschichte dieses Festivals“ erreicht, wird Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa in einer Mitteilung des Hauses zitiert.

Eine Übertragung der Oper in der Baden-Badener Neuinszenierung von Lydia Steier ist am Samstag, 15. April 2023 um 20.15 Uhr beim Kultursender 3sat geplant.

Besonders hob Benedikt Stampa hervor, dass es überwiegend Künstlerinnen waren, die das Festival prägten, wie etwa die Sängerinnen Elza van den Heever, Miina-Liisa Värelä, Elena Pankratova, Michaela Schuster, Elsa Benoit, Julia Lezhneva und Diana Damrau oder Regisseurin Lydia Steier, Dirigentin Emmanuelle Haïm und Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller.

Die Berliner Philharmoniker waren in der Oper, in sinfonischen Konzerten und in 13 Kammerkonzerten zu erleben. Mit ihrer neuen muskelgetriebenen „Velo-Stage“ besuchten sie auch soziale Einrichtungen in Baden-Baden.

„Der wunderbare gemeinsame Erfolg der „Frau ohne Schatten“ erfüllt uns alle mit sehr großer Freude! Wir sind dem gesamten Team des Festspielhauses unter der Leitung von Benedikt Stampa sowie insbesondere auch den Stifterinnen und Stiftern sehr dankbar für die Unterstützung dieses besonderen Projektes“, äußerte sich Andrea Zietzschmann, Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker.

Im Mittelpunkt der kommenden Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern (23. März bis -1. April 2024) steht erneut Richard Strauss – nämlich dessen Oper „Elektra“. Philipp Stölzl inszeniert das Werk in Baden-Baden neu. Zu den Solistinnen und Solisten zählen Nina Stemme (Elektra), Elza van den Heever (Chrysothemis), Michaela Schuster (Klytämnestra) und Johan Reuter (Orest). Im Konzertprogramm der Osterfestspiele Baden-Baden 2024 werden Lisa Batiashvili (Violine) und der kanadische Pianist Jan Lisiecki zu Gast sein. Der Vorverkauf hat begonnen.