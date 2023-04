Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 12. April 2023 17:06 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 15. April wird an der Musikhochschule Karlsruhe der Wettbewerb des Kulturfonds Baden „Bella Voce“ (Italienische und französische Oper von Romantik bis Verismo) ausgetragen. Beginn ist 11 Uhr.

Ab 11.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Classic Market mit Flóra Csöke (Violoncello) Anastasiia Mordasova (Klavier) und Werken von Bach, Liszt, Tschaikowsky, Casals, Debussy, Ligeti.

Um 20 Uhr lädt das Staatstheater Karlsruhe ins Sandkorn Theater zum szenischen Liederabend „Es liegt in der Luft“ - mit Liedern, Chansons, Balladen, Tanz- und Marschmusik aus der Zeit zwischen den Weltkriegen.

Am Sonntag, den 16. April spielt ab 11 Uhr das Merkur Streichtrio in der Reihe „Matinee Classique“ mit Musik von Mozart im Casino Baden-Baden (Kurhaus).

Ebenfalls um 11 Uhr lädt das Festspielhaus Baden-Baden zur Matinee mit James Newby (Bariton) und Joseph Middleton (Klavier) zur Liedmatinee mit Schuberts „Die schöne Müllerin“.

Ab 18.30 Uhr sind die Pianistin Anna Zassimova und der Pianist Christophe Sirodeau mit Werken von u.a. Liszt, Schubert, Fauré, Piazzola in der Tabou-Lounge in Karlsruhe zu hören (Hinweis: Eintritt nur nach persönlicher Anmeldung).

Einen geistlich-musikalischen Rosengarten mit Miriam Feuersinger (Sopran) Frithjof Smith (Zink) Cosimo Stawiarski und Matthias Müller (Violine) Michael Wersin (Orgel) gibt es im Rahmen der Ettlinger Schlosskonzerte im Asamsaal. Auf dem Programm steht mitteldeutsche Vokalmusik aus der Zeit um 1650. Beginn ist 18 Uhr.