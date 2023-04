Gesangswettbewerb "Bella Voce" entschieden

Montag, 17. April 2023 10:24 Von Christine Gehringer

(red.) Die Preisträger des Gesangswettbewerbs „Bella Voce“ des Kulturfonds Baden stehen fest: Studierende der Musikhochschule Karlsruhe stellten sich am vergangenen Wochenende dem Repertoire aus dem italienischen und französischen Opern von Romantik bis Verismo. Verpflichtend in den Beiträgen aus Arien und Duetten war ein Werk von Jacques Offenbach.

Bewerben konnten sich Studierende aus den Studiengängen Solistenexamen, Bachelor und Master mit Hauptfach Gesang oder Oper. Es gab 18 Bewerbungen; 15 Kandidaten sind angetreten.

Die Jury hat sieben Gesangskandidaten für die zweite Runde zugelassen; von diesen wurden vier ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es einen Preis für die beste Klavierbegleitung in Höhe von 1000 Euro, der an Yuan Ma geht. Einen Nachwuchspreis in derselben Höhe erhält die Mezzosopranistin Cláudia Pereira. Einen dritten Preis mit 1500 Euro hat sich die Altistin Jasmin Etminan ersungen. Die Sopranistin Maine Takeda bekommt den zweiten Preis in Höhe von 2000 Euro. Über den Grand Prix und 3000 Euro darf sich die Sopranistin Yukari Fukui freuen.

Der Jury gehörten an: Günther Albers, Professor der Gesangabteilung an der HfMDK Frankfurt am Main, Veronique Walter, künstlerische Betriebsdirektorin der Staatsoper Stuttgart, Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie, Georg Fritzsch, Generalmusikdirektor des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, sowie Mathias Tritsch, Präsident des Kulturfonds Baden. Das Preiträgerkonzert findet im Wintersemester statt.