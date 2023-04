Workshop "Teach the Teachers" am kommenden Wochenende im Festspielhaus Baden-Baden

Montag, 17. April 2023 16:37 Von Christine Gehringer

(red.) „Die wohltemperierte Lehrkraft - Cool bleiben dank Piano- und Gesangstricks“ heißt der Workshop für Pädagogen im Festspielhaus Baden-Baden mit der Sängerin und Kontrabassisitn Julia Keidl.

Johann Sebastian Bach schrieb sein „Wohltemperiertes Klavier“ in zwei Teilen; ähnlich handhabt das auch Julia Keidl und bietet im Rahmen der kostenfreien Weiterbildungsreihe „Teach the Teachers“ gleich zwei Workshops an: Interessierte Pädagogen können am Freitag, 21. April, von 15 bis 18 Uhr und Samstag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr Fertigkeiten im schulpraktischen Klavierspiel neu erlernen oder vertiefen. Die beiden Kurse können aufeinander aufbauend als auch getrennt voneinander belegt werden.

Viel zu häufig zweifelt man im Unterricht an den eigenen Klavier- oder Gesangsfertigkeiten. Im Workshop geht es sowohl um populären Gesang und Gesangstechniken, um den Umgang mit einem Mikrofon als auch um die Wahl der richtigen Begleitmuster oder -patterns am Klavier. Schwerpunkt ist dabei immer das effiziente Üben – was häufig nichts mit Dauer, sondern mit dem richtigen Fokus zu tun hat. Stilistisch geht es sowohl um Volksliedbegleitung als auch um Popsongs, wobei die populäre Musik etwas im Vordergrund steht. Die Kursleiterin möchte jedoch gerne flexibel mit den Anliegen der Teilnehmer umgehen, sodass sich der Schwerpunkt des Kurses spontan nach den Bedürfnissen verschieben kann.

Der erste Kurs am Freitagnachmittag richtet sich an alle, die sich mehr Input zum Schulpraktischen Klavierspiel wünschen. Der zweite Kurs am Samstagmorgen bietet eine Möglichkeit, eigene Inhalte oder Probleme vorzustellen, an denen gemeinsam gearbeitet werden kann. Dazu können die Teilnehmer eigene Songs, Lieder, Chorstücke oder sonstige Inhalte aus dem Berufsalltag mitbringen. Ziel ist es, konkrete Handlungsoptionen zu entwickeln, um die mitgebrachten Inhalte selbstsicher in der Schule umsetzen zu können.

Die Dozentin Julia Keidl studierte an der Hochschule für Musik und Theater Köln Liedbegleitung/Improvisation/Partiturspiel sowie an der Hochschule für Musik Leipzig Jazzgesang. An der HfMT Köln unterrichtete sie von 2018 bis 2019 Studierende im Einzel- und Gruppenunterricht. Am Gewandhaus Leipzig arbeitete Julia Keidl ab 2019 für den Nachwuchskinderchor. Danach arbeitete sie unter anderem in der MDR Musikvermittlung. Seit dem Wintersemester 22/23 ist sie unter anderem künstlerische Mitarbeiterin für Schulpraktisches Klavierspiel am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Julia Keidl tritt solistisch als Sopranistin und Kontrabassistin auf, 2017 erschien ihr Album „keep on sailing“. Außerdem ist sie als Liedkomponistin tätig.

Mehrere Silent-Pianos werden im Kurs zur Verfügung gestellt; es müssen also keine Instrumente mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung auf der Website des Festspielhauses https://www.festspielhaus.de/partizipations-veranstaltungen/die-wohltemperierte-lehrkraft/ wird gebeten. Das gesamte Programm der kostenfreien Weiterbildungsangebote findet man unter: https://www.festspielhaus.de/bildung/teach-the-teachers