Philharmonie Baden-Baden lädt zum "Rendezvous Classique"

Mittwoch, 24. Mai 2017 12:43 Von Christine Gehringer

(red.) Die Philharmonie Baden-Baden lädt am kommenden Wochenende zu den Eröffnungskonzerten der neuen Veranstaltungsreihe „Rendezvous Classique“ am Freitag, den 26. Mai und am Samstag,den 27. Mai, jeweils um 20.15 Uhr im Musikpavillon am Kurhaus (bei ungünstiger Witterung im Weinbrennersaal). In den beiden etwa einstündigen Konzerten präsentieren Dirigentin Judith Kubitz und die Philharmonie Musikrepertoire aus zwei Jahrhunderten. Nach typisch Baden-Badener Rezeptur sind am Freitagabend neben Klängen von Piotr Iljitsch Tschaikowski auch aktuelle Kompositionen des 26-jährigen Baden-Badener Komponisten Fabian Joosten zu hören. Mit dabei sind ausgewählte Orchesterstücke der spanischen Zarzuela, eine Prise Wienerisches, am Samstag dann Jacques Offenbachs französischer Ésprit sowie Stücke von Kurt Weill und Irving Berlin. Angebote des Kurhausrestaurants runden den sinfonischen Sommerabend ab. Der Eintritt ist frei.