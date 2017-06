Philharmonie Baden-Baden lädt nochmals zum "Rendezvous Classique"

Donnerstag, 01. Juni 2017 12:43 Von Christine Gehringer

(red.) Erneut lädt die Philharmonie Baden-Baden am kommenden Wochenende zum "Rendezvous Classique" ins Kurhaus Baden-Baden. Drei Veranstaltungen mit unterschiedlichen Ensembles stehen auf dem Programm: Am Freitagabend (20.15 Uhr, Musikpavillon beim Kurhaus) ist das Philharmonische Streichquintett (mit dem Geiger Yasushi Ideue) mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms zu hören. Den Samstagabend (20.15 Uhr) gestaltet das „Lomonosov-Quartett“ mit Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr, Weinbrennersaal des Kurhauses) gibt es ein Sinfoniekonzert mit der Philharmonie Baden-Baden. Bei diesem Konzert sind die „Rheinische Sinfonie“ von Robert Schumann neben Werken von Carl Maria von Weber, Gioacchino Rossini und Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei; bei schlechtem Wetter werden die Konzerte vom Pavillon ins Kurhaus verlegt. Der Wetterentscheid bei den beiden Open-Air-Veranstaltungen erfolgt kurzfristig vor Konzertbeginn.