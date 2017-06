Staatstheater Karlsruhe trauert um Künstlerin rosalie

Montag, 12. Juni 2017 18:16 Von Christine Gehringer

(red.) Mit großer Trauer nimmt man am Staatstheater Karlsruhe den Tod der Bühnen-Künstlerin rosalie zur Kenntnis. Dies teilte das Haus in einer Pressemeldung mit. Die Stuttgarterin, die mit bürgerlichem Namen Gudrun Müller hieß, starb heute im Alter von 64 Jahren. „Ich bedauere den Tod einer außergewöhnlichen Künstlerin, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Ihre Verdienste um das Staatstheater und um Karlsruhe sind umfassend: ein großer Verlust,“ wird Generalintendant Peter Spuhler zitiert.

In Karlsruhe sorgte rosalie im Sommer 2003 mit einer extravaganten Ausstattung der Oper "Dalibor“ von Bedrich Smetana für Aufsehen, es folgte die Ballettproduktion "Spielmann“ im Jahr 2006, und ein Jahr später - als Koproduktion mit dem ZKM - „ Etude d´après Séraphin“ von Wolfgang Rihm. Außerdem realisierte sie Wagners "Tannhäuser“ unter der musikalischen Leitung von Justin Brown im Jahr 2012. Zuletzt schuf sie in der Spielzeit 2014/15 den Medien-Licht-Raum und die Kostüme für die Balletturaufführung „Der Prozess“.

Rosalie hat sich mit Bühnenbildern und Ausstellungen in der zeitgenössischen Bild- und Lichtkunst international einen Namen gemacht. Sie schuf dabei völlig neue Formen des Zusammenspiels zwischen Licht, Musik, Farben und Formen. Insbesondere seit den szenischen Licht-Bild-Räumen für den Bayreuther „Ring“ zwischen 1994 bis 1998 - unter der musikalischen Leitung von James Levine - war rosalie einer internationalen Öffentlichkeit bekannt. Ein wichtiger Bestandteil ihres Oeuvres waren daneben ihre Produktionen für Ballett und Tanztheater.

Auch Vladimir Klos, der Stellvertretende Direktor des Staatsballetts, äußert sich: „Uns verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft mit rosalie. Wir sind zutiefst zerstört, denn wir verlieren in ihr nicht nur eine kreative Partnerin, sondern auch und vor allem eine geliebte Freundin. Sie war lange Mitglied im Kuratorium der Tanzstiftung Birgit Keil – auch dort wird sie als tatkräftige Beraterin bitter fehlen.“