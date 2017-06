Klangfestival und Liedwettbewerb

Mittwoch, 14. Juni 2017 09:15 Von Christine Gehringer

(red.) Zwei mehrtägige Veranstaltungen laden in den kommenden Tagen zu einer Fülle von Konzerten und Vorträgen. Bereits heute um 17 Uhr beginnt am ZKM das Klangfestival "next_generation 7.0", das sich unter dem Motto "Sensorik" über die neuesten Positionen unter anderem zum Thema "Raummusik" und "Live-Elektronik" austauscht.

Das Festival "next_generation" ist das größte biennale Treffen der Hochschulstudios für elektronische Musik und stellt die Arbeiten junger Komponisten aus Deutschland, Östereich und der Schweiz vor: in zahlreichen Konzerten, Diskussionen und Vorträgen. (Das genaue Festivalrogramm unter www.zkm.de).

Ab dem morgigen 14. Juni lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Wettbewerb "Es sind noch Lieder zu singen". Dieser Wettbewerb endet am Sonntag, den 18. Juni und widmet sich ausschließlich dem Kunstlied des 20. und 21. Jahrhunderts – also Werken, die im normalen Konzertbetrieb üblicherweise ein Schattendasein führen. In diesem Jahr ist der Wettbewerb den Komponisten Paul Hindemith, Hermann Reutter und Viktor Ullmann gewidmet. In der Jury sind die Sopranistin Klesie Kelly-Moog, der Tenor Peter Schreier und Peter Nelson, Professor für Liedgestaltung, vertreten. Beginn ist morgen um 14.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum, an den weiteren Wettbewerbstagen beginnen die Vorträge um 11 Uhr; das Finale am Sonntag ist für 13 Uhr vorgesehen.