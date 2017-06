Philharmonie Baden-Baden feiert Rosenblüte

Dienstag, 20. Juni 2017 15:43 Von Christine Gehringer

(red.) Am kommenden Wochenende feiert die Philharmonie Baden-Baden die diesjährige Rosenblüte im Rosenneuheitengarten auf dem Baden-Badener Beutig: Bei den Konzerten am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. Juni (Konzertbeginn jeweils 20.15 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr; der Rosengarten ist ab 17.00 Uhr bis zum Publikumseinlass gesperrt) stehen Werke von Carl Maria von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich von Flotow auf dem Programm. Johann und Josef Strauß sowie Jakob Pazeller geben eine Wiener Note dazu, und Frederick Loewes Melodien aus „My Fair Lady“ runden den Konzertabend schließlich ab. Pavel Baleff dirigiert die Aufführungen, Solistin im Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber ist Annette Konrad, die Soloklarinettistin der Philharmonie. Orchestermanager Arndt Joosten führt durch das Programm. Vorverkauf und Ticketreservierung über das Ticketcenter Trinkhalle (07221/932700), im Internet über www.philharmonie.baden-baden.de. Hinweis: Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in den Weinbrennersaal des Kurhauses verlegt, der Wetterentscheid ist ab 18.00 Uhr abrufbar unter 07221/932799.