Start der Carl Flesch Akademie in Baden-Baden/ zahlreiche Konzerte

Sonntag, 09. Juli 2017 14:11 Von Christine Gehringer

(red.) Die Philharmonie Baden-Baden öffnet in der kommenden Woche traditionell ihre Pforten für die Carl Flesch Akademie: Vom 13. bis 26. Juli treffen sich junge Streicher aus aller Welt, um im Kurhaus Baden-Baden an Meisterkursen und Konzerten teilzunehemen. Unterrichtet werden sie von namhaften Dozenten wie Saschko Gawriloff (Violine), Hartmut Rohde (Viola), Wolfgang Boettcher (Violoncello) und Janne Saksala (Kontrabass). Am Montag, den 17. Juli lädt der Förderverein der Carl Flesch Akademie zu einem Gedenkkonzert: Zu Beginn des Jahres verstarben Heinrich Funk, Organisator der Akademie, und Rainer Kussmaul, langjähriger Dozent der Violinklasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Weinbrennersaal des Baden-Badener Kurhauses. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

In sechs Kammerkonzerten („Junge Meister musizieren“) präsentieren sich die Teilnehmer ebenfalls bei freiem Eintritt ab Sonntag, 16. Juli (20 Uhr) im Runden Saal des Kurhauses. Zum ersten Orchesterkonzert mit ausgewählten Solisten lädt die Akademie am Mittwoch, 19. Juli. Beim Preisträgerkonzert am 22. Juli präsentiert unter anderem der Geiger Shuichi Okada, Carl Flesch Preisträger 2016, das Violinkonzert Nr. 1 von Béla Bártok unter der Leitung von Werner Stiefel. Alle Orchesterkonzerte beginnen um 20 Uhr im Weinbrennersaal. (Detaillierte Informationen zur Akademie und den einzelnen Konzerten unter www.philharmonie.baden-baden.de.) Mit dem Abschlusskonzert am Mittwoch, 26. Juli endet die Akademie. Karten für die Orchesterkonzerte sowie das Abschlusskonzert der Kammermusik am 25. Juli (20 Uhr, Runder Saal) sind erhältlich beim Ticketcenter Trinkhalle, Telefon 07221 932700 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Darüberhinaus sucht die Carl Flesch Akademie Gasteltern, die bereit sind, einen Studenten im Zeitraum vom 13.-27.7. bei sich aufzunehmen. (Anmeldungen beim Orchesterbüro der Philharmonie unter Telefon 07221 932791 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .)