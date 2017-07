Internationaler Orgelsommer startet in Karlsruhe

Donnerstag, 13. Juli 2017 08:27 Von Christine Gehringer

(red.) Ab Sonntag, den 16. Juli lädt die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe zum Internationalen Orgelsommer. Organisten aus aller Welt schätzen hier die komfortable Stituation mit zwei Instrumenten: der Rémy-Mahler-Orgel, die dem barockem Klang verpflichtet ist, und der Steinmeyer-Orgel mit ihrem romantischen Klangbild. Diese beiden Orgeln ermöglichen eine stilistisch adäquate Umsetzung nahezu aller Epochen. Das Spiel auf der Steinmeyer-Orgel wird zudem von der Empore per Video ins Kirchenschiff übertragen.

Eine Stunde vor Konzertbeginn sind die Organisten in einem Künstlergespräch („Auf dem blauen Sofa“; im Chorraum der Kirche) zu erleben und beantworten dabei auch Fragen aus dem Publikum.

Den Anfang macht in diesem Jahr der Österreicher Klaus Sonnleitner. Er studierte am Salzburger Mozarteum die Fächer Orgel, Cembalo, Instrumentalpädagogik und Katholische Kirchenmusik. Ein Studium der Theologie schloss sich an, und nach seinem Eintritt ins Linzer Augustiner-Chorherrenstift empfing er dort 2002 die Priesterweihe. An der Orgel von Sankt Florian war Anton Bruckners Wirkstätte, darunter liegt er auch begraben. Diesem Erbe sieht sich Sonnleitner verpflichtet, und so steht auf seinem Programm - neben Johann Sebastian Bach - selbstverständlich auch Bruckner, über dessen Themen er gegen Ende zusätzlich improvisieren wird. Als ein roter Faden durch jedes Konzert des Orgelsommers zieht sich im Reformationsjahr die Interpretation eines Luther-Liedes.

Die Karten kosten 10 Euro (erm.: 8 Euro) und sind bei Musikhaus Schlaile Karlsruhe, der Touristinformation Karlsruhe und über www. tickets-stadtkirche.de erhältlich. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr, die Talkrunden „Auf dem Blauen Sofa“ um 19.30 Uhr.