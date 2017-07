Michael Fichtenholz geht nach Zürich

Samstag, 15. Juli 2017 09:31 Von Christine Gehringer

(red.) Michael Fichtenholz, seit 2014 Operndirektor in Karlsruhe und künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele, wird ab der Spielzeit 2018/19 in gleicher Funktion an der Züricher Oper arbeiten. Dies teilte das Badische Staatstheater mit. „Das Opernhaus Zürich ist ohne Zweifel eines der renommiertesten Theater der Welt. Dort in der Position des Operndirektors arbeiten zu dürfen, ist eine sehr große Ehre für mich und auch eine sehr große Verantwortung,“ wird Fichtenholz zitiert. „Meine Zeit am Staatstheater war und ist eine der glücklichsten und spannendsten Stationen in meiner Karriere. Das Staatstheater hat diesen neuen Karrieresprung erst ermöglicht.“

Generalintendant Peter Spuhler bezeichnet dies als „große Auszeichnung“; es beweise, welche Bedeutung Karlsruhe in der Opernwelt besitze. Michael Fichtenholz wurde in Moskau geboren und studierte dort Musikwissenschaften. Er arbeitete zunächst unter anderem als Musikjournalist. Es folgten Engagements an der Moskauer Philharmonie, beim Russischen Nationalorchester, sowie bei den Moskauer Osterfestspielen, bevor er im Jahr 2009 als Leiter der langfristigen Programmplanung sowie als Direktor des von ihm gegründeten Opernstudios ans Moskauer Bolschoi Theater berufen wurde.