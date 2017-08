Toccarion Baden-Baden: Ferienprogramm mit Märchen

Freitag, 04. August 2017 12:40 Von Christine Gehringer

(red.) Knusper, knusper Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen“, ruft die Hexe im Märchen "Hänsel und Gretel", als die beiden von den Lebkuchen und Süßigkeiten des Hexenhauses naschen wollen. Märchen beflügeln seit jeher die Fantasie der Menschen - und auch Komponisten haben sich davon inspirieren lassen.

In den Sommerferien möchte deshalb die Kinder-Musik-Welt TOCCARION im Festspielhaus Baden-Baden fünf Tage lang (vom 07. bis 11. August) in verschiedene Märchenwelten eintauchen. Dafür gibt es ein spezielles Ferienprogramm, das Kinder zwischen sieben und zehn Jahren zum Singen, Malen, Tanzen und Musizieren einlädt. An jedem Tag gibt es von 10 bis 16 Uhr ein anderes Programm; es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldung unter: Tel. 07221 / 30 13 101 oder im Internet unter www.toccarion.de