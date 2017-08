Im Oktober starten die Weingartner Musiktage - Vorverkauf läuft

Freitag, 11. August 2017 13:37 Von Christine Gehringer

(red.) Am 7. Oktober starten die "Weingartner Musiktage Junger Künstler" in ein abwechslungsreiches Festival-Programm; der Vorverkauf hat bereits begonnen: Das Eröffnungskonzert bestreiten die Luzerner Sängerknaben mit Musik aus der Tradition der englischen Kathedralchöre. Um 20 Uhr beginnt das Programm in der katholischen Kirche und wird anschließend in der evangelischen Kirche fortgesetzt.

Unter dem Titel „Young Elites“ präsentiert das Festival auch in diesem Jahr hochtalentierte Nachwuchsmusiker, die beim Deutschen Musikwettbewerb und beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ zu den Besten gehörten. Am Freitag, 13. Oktober sind sie um 19 Uhr im „Goldenen Löwen“ zu Gast.

Nicht nur Klassik, sondern auch Jazz und Crossover bereichern zudem das Programm: So verbindet der Tubist Andreas Martin Hofmeir beispielsweise Klassik, Jazz und Kabarett in ungewöhnlichen Auftritten, bei denen er nicht nur als Musiker, sondern auch als Moderator, Schauspieler, Kabarettist auf der Bühne steht. Am Sonntag, den 8. Oktober ist er um 11 Uhr im Gewächshaus Stärk mit seiner musikalisch-kabarettistischen Lesung „Kein Aufwand! Teil 1“ zu Gast.

Klavier, Schlagwerk und Tanz verbindet das „Trio Konflikt“ beim „Mutter-Vater-Tochter-Konzert“ am Samstag, 21. Oktober um 20 Uhr im Autohaus Morrkopf, und zu den diesjährigen „Rising Stars“ gehört die 17jährige Blocklflötistien Lucie Horsch aus den Niederlanden, die 2016 den Concertgebouw Young Talent Award bekam. Sie ist am 20. Oktober um 20 Uhr im Autohaus Morrkopf zu hören. Am 15.10. gibt es unter dem Motto „Bela, der Liedersammler“ ein szenisches Familienkonzert über den Komponisten Bela Bartok im „Goldenen Löwen“ (15 Uhr), und Am 22. Oktober enden die Weingartner Musiktage mit dem Abchlusskonzert um 19 Uhr in der evangelischen Kirche. Das vollständige Programm und weitere Informationen unter www.weingartner-musiktage.de