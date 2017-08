Harfenduo "Harparlando" gibt Konzert in Knielingen

Dienstag, 22. August 2017 15:12 Von Christine Gehringer

Die Karlsruher Harfenistinnen Karin Schnur und Johanna Keune, auch bekannt als Duo "Harparlando", sind am Donnerstag, den 24. August in der Heilig-Kreuz-Kirche in Karlsruhe-Knielingen zu hören. Beginn ist 19.30 Uhr. Ein weiteres Konzert in der Region gibt es am 23. September um 19 Uhr im Kellertheater in Rastatt. (Lesen und hören Sie dazu auch unten stehenden Beitrag).