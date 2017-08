Ettlinger und Bruchsaler Schlosskonzerte starten demnächst in die neue Saison

Donnerstag, 31. August 2017 10:03 Von Christine Gehringer

Im Oktober starten die Schlosskonzerte der Region in ihre neue Saison: Einen Hauch von südlichem Flair im beginnenden Herbst bringt der Pianist Martin Klett am Sonntag, den 1. Oktober in den Asamsaal des Ettlinger Schlosses. „Einmal Südamerika und zurück“ heißt der Titel des ersten Konzerts der SWR-Reihe; zu hören sind unter anderem Werke von Robert Schumann, Heitor Villa-Lobos und Carlos Guastavino. Am 10. Dezember ist der Posaunist Michael Buchanan – erster Preisträger des ARD-Wettbewerbs 2015 - zu Gast in Ettlingen. Gemeinsam mit seinem Klavierpartner Kasia Wieczorek stellt er sein Instrument in sämtlichen Facetten vor, und zwar „Mal klassisch, mal jazzig“ - mit Werken von Schumann, Bruch, Korngold, Couperin oder Leonard Bernstein. Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr, Einführungen gibt es ab 17.30 Uhr. (Weitere Informationen unter swr.de/ettlinger-schlosskonzerte.)

Am 6. Oktober lädt der Kulturring Bruchsal gemeinsam mit dem SWR zur neuen Saison der „Bruchsaler Schlosskonzerte“: Das delian::quartet eröffnet die Kammerkonzertreihe mit Werken von Haydn, Bach und Thomas Adès. Das Konzert am 10. November bestreiten Annelien van Wauve (Klarinette), dazu die Geigerin Tianwa Yang und die Pianistin Evgenia Rubinova. Zum traditionellen barocken Vorweihnachtskonzert am 8. Dezember ist unter dem Motto „Telemann in Paris“ das Ensemble Lyriarte zu Gast. Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, eine Einführung gibt es ab 19.30 Uhr (Informationen unter bruchsaler-schlosskonzerte.de).