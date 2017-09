Aus dem Karlsruher Konzertkalender: Mittwoch-Reihe und Orgeltag

Montag, 04. September 2017 12:10 Von Christine Gehringer

Zu einer ungewöhnlichen Reise durch musikalische Epochen lädt derzeit das Theater in der Orgelfabrik (Karlsruhe-Durlach) im Rahmen der traditionellen spätsommerlichen Mittwochsreihe. Noch an drei Abenden (jeweils u 20 Uhr) gibt es unter anderem Gedichte und Musik unter dem Motto „Tränen des Weltalts“. Am Mittwoch, den 6. September geht es um die Sonne; hierbei steht die Barockmusik auf dem Programm. Mit der Venus (am 13. September) wird die Renaissance thematisiert, und zurück zur Erde geht es schließlich am 20. September mit Musik aus Klassik und Vorklassik.

Am Sonntag, den 10. September laden verschiedene Karlsruher Kirchen zum „Tag des offenen Denkmals“ (respektive zum Deutschen Orgeltag) zu kurzen Konzerten und Orgelspaziergängen ein. Den Anfang macht Dominik Axtmann um 12 Uhr in St. Bonifatius (Karlsruhe-Weststadt), um 13 Uhr lädt die Durlacher Stadtkirche zum Kurzkonzert „Immer Ärger mit Martin Luther“ (ab 8 Jahren, auch um 15 Uhr in der Auferstehungskirche Rüppurr). Einen ganzen Nachmittag lang - von 13 bis 18 Uhr - widmet sich Michael Rösch in der Paul-Gerhardt-Kirche (Stephanienbad) der Orgelmusik und den Informationen zur Orgel. Ebenfalls um 13 Uhr spielt Annette Bischoff unter dem Motto "Bach und seine Reformation" Teil III der Clavierübung in der evangelischen Kirche in Knielingen.

Eine Uraufführung - "Custodi me, Domine" von Andreas Willscher - ist ab 14 Uhr in der Johanniskirche zu hören, die lutherische Simeonkirche lädt ebenfalls ab 14 Uhr zum Kurzkonzert mit anschließender Kirchenführung, und um 15 Uhr heißt es in der Kirche zum Guten Hirten (Rintheim): "Musik mit Migrationshintergrund".

Barockes Frankreich trifft romantisches England - unter diesem Titel gibt es ab 16 Uhr Orgelmusik in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe, und zum Konzert mit Orgelführung lädt um 17 Uhr Patrick Fritz-Benzing in St. Stephan. In der Christuskirche gibt es schließlich um 18 Uhr unter dem Motto "Gassenhauer verfeinert" unter anderem Passacaglien und Chaconnen von Bach, Frescobaldi und César Franck.