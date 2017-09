Pamina Magazin

Konzerte zum 250. Todestag von Georg Philipp Telemann

Freitag, 15. September 2017 13:31 Von Christine Gehringer

Im Sommer jährte sich der Todestag des großen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann zum 250. Mal, und aus diesem Anlass gibt es in den kommenden Wochen eine Reihe von Konzerten in der Region. Gleich an vier aufeinanderfolgenden Abenden widmen sich das Ensemble Ludus Musicalis und das Ensemble für Zeitlose Musik (u.a. mit Bella Kublanova, Flöte, Ralph Hammer, Orgel, Olga Zheltikova, Cembalo und den Komponisten Felix Treiber und Vadim Werbitzky) einer „Telemanie“: Bereits am morgigen Samstag, den 16. 09. und am kommenden Samstag, den 23.09. ist das Ensemble Ludis Musicalis auf historischen Instrumenten in der Marienkapelle der Kirche St. Michael (Gebhardstr. 44a, Karlsruhe) zu hören. Am 30.09. spielt das Ensemble für Zeitlose Musik im Herrmann-Jung-Haus (Karlsruhe, Graf-Rhena-Str. 20A) Bearbeitungen auf modernen Instrumenten. Den Abschluss der Reihe bildet ein Konzert mit Flöte, Cembalo und Kammerorchester am 07. 10. - wiederum in der Kirche St. Michael. Alle vier Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.

Am Wochenende vom 22.09. bis 24.09. heißt es ebenfalls „Telemannia“ in Schloss Favorite bei Rastatt. Dort nämlich spielt das Quantz-Collegium in barocken Kostümen einige Konzerte großen Meisters. Die Abende beginnen und 20 Uhr (Freitag und Samstag) und um 19 Uhr (Sonntag).