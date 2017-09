Europäischer Kammermusikwettbewerb startet in Karlsruhe

Mittwoch, 27. September 2017 10:36 Von Christine Gehringer

Am heutigen Mittwoch, den 27. September startet an der Musikhochschule Karlsruhe der Europäische Kammermusikwettbewerb. Den ganzen Tag über (sowie morgen und am Freitag ab 9 Uhr) kann man den Studierenden und jungen Absolventen europäischer Hochschulen bei den Wertungsspielen in Schloss Gottesaue lauschen. Am Freitag, den 29. September stellen sich dann die Preisträger ab 19.30 Uhr in einem Konzert im Velte-Saal vor.

Der Europäische Kammermusikwettbewerb ist eine Veranstaltung des Max-Reger-Instituts, der Internationalen Max-Reger-Gesellschaft und der Stadt Karlsruhe, die künstlerische Leitung hat die Karlsruher Klavierprofessorin Saule Tatubaeva inne. Der Wettbewerb wird bereits zum sechsten Mal (seit 2005) ausgetragen; prominente Preisträger waren beispielsweise das Sonic.art Saxophonquartett (2009) und das vision string quartet (2013). Beide Ensembles sind längst auf internationalen großen Bühnen zu Hause.

Pflicht beim Wettbewerbsprogramm ist Musik von Max Reger; dies soll der Pflege seines Werkes dienen. Die Preisträger werden mit Folgekonzerten (unter anderem bei den Max-Reger-Tagen in Weiden) gefördert.