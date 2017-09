"Ein Fest für Dinu Lipatti" im Schloss Rastatt

Mittwoch, 27. September 2017 10:40 Von Christine Gehringer

(red.) Das Festival „Ja … Musik!“ - eine Initiative der Geigerin Jenny Abel – erinnert in diesem Jahr an den legendären (und viel zu früh verstorbenen) rumänischen Pianisten und Komponisten Dinu Lipatti, der im März 100 Jahre alt geworden wäre. Unter dem Motto „Ein Fest für Dinu Lipatti“ gibt es deshalb am Freitag, den 29. September um 19.30 Uhr ein Konzert im Ahnensaal der Rastatter Residenz zu Ehren des großen Künstlers, der 1948 auch nach Baden-Baden kam - zu einem Konzert mit dem damaligen SWF-Sinfonieorchester unter Paul Sacher.

Im Gedenk-Konzert sind Lipattis eigene Lieder zu hören, dazu Werke von Komponisten, die ihm besonders am Herzen lagen, wie beispielsweise George Enescu und Franz Liszt. Thema dieser ernsten und humorvollen Lieder (auf Verse französischer und italienischer Dichter) ist die Liebe. Zwei international gefragte Künstler sind hierbei zu Gast: Der Tenor Markus Schäfer und der Pianist Mihai Ungureanu. Dazu schreibt die rumänische Komponistin Violeta Dinescu speziell für das Konzert eine Hommage an Dinu Lipatti; das Werk ist am Konzertabend als Uraufführung zu erleben. Violeta Dinescu übernimmt auch die Konzerteinführung um 18.30 Uhr.

Die Karten sind im Vorverkauf in der Bücherstube Gernsbach und der Sibylla Augusta Buchhandlung in Rastatt erhältlich und kosten 29 Euro (ermäßigt: 19 Euro).