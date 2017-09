Festival "ZeitGenuss" startet in der kommenden Woche/ Korea im Mittelpunkt

Donnerstag, 28. September 2017 15:04 Von Christine Gehringer

(red.) Zum fünften Mal geht vom 12. bis 15. Oktober das Karlsruher Festival „ZeitGenuss – für Musik unserer Zeit“ über die Bühne; diesmal kompakter und konzentrierter als bisher. Das Programm sei das „Resultat einer neuen Konzeption“, so die Leiterin des Kulturamtes Karlsruhe, Susanne Asche.

Im Mittelpunkt steht diesmal das Werk von Isang Yun, der 1917 im japanisch besetzten Korea geboren wurde und 1995 in Berlin starb. An Isang Yun interessiert nicht nur seine Musik, sondern auch seine Lebensgeschichte, die sich zwischen Korea und der Bundesrepublik Deutschland abspielte.

Im Rahmen des Festivals gastieren international renommierte Musikerinnen und Musiker sowie Gäste aus Südkorea in Karlsruhe; zudem gibt es erneut die bewährte "Karlsruher Mischung" aus Dozenten und Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe. Daneben musizieren Karlsruher Ensembles wie das Ensemble TEMA oder das Notos-Bläserquintett. Eingebunden sind außerdem der Mädchenchor Cantus Juvenum und der Kammerchor der Christuskirche Karlsruhe unter der Leitung von Carsten Wiebusch.

Der Klarinettist Eduard Brunner, der am 27. April 2017 starb, hat als künstlerischer Weggefährte Isang Yuns noch das Festival-Programm zusammengestellt und dabei Musikerinnen und Musiker wie Roswitha Staege und Walter Grimmer nach Karlsruhe geholt. Beide arbeiteten eng mit dem Komponisten zusammen. „Eduard Brunner hat das Programm mit Herzblut vorbereitet“, so der Rektor der Karlsruher Musikhochschule, Hartmut Höll.

Eine Brücke von Korea nach Karlsruhe und in die Gegenwart schlagen zwei Uraufführungen von Werken zweier junger koreanischer Komponistinnen, die bei Wolfgang Rihm und Markus Hechtle studiert haben. Ergänzend zu den Konzerten gibt es eine Ausstellung, die zuvor in Berlin im Rahmen des Musikfests zu sehen war und die von der Isang-Yun-Gesellschaft in Berlin konzipiert wurde. Das Festival wird am 12. Oktober um 18 Uhr im Velte-Saal an der Musikhochschule Karlsruhe eröffnet - mit einer Mischung aus traditioneller und neuer koreanischer Musik. Am 15. Oktober endet "ZeitGenuss" schließlich mit Chorwerken in der Christuskirche. (Genauere Informationen unter www.hfm-karlsruhe.de).