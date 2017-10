Weingartner Musiktage starten am kommenden Samstag mit den Luzerner Sängerknaben

Montag, 02. Oktober 2017 13:38 Von Christine Gehringer

Zum Auftakt der Weingartner Musiktage sind am Samstag, den 7. Oktober junge Chorsänger aus der Schweiz zu Gast: Die Luzerner Sängerknaben, unter anderem Partner des Lucerne Festivals, eröffnen das Festival im beschaulichen Weinort. Die Engagements beim Lucerne Festival führte den Chor zusammen mit internationalen Klangkörpern wie dem Boston Symphony Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, den Berliner Philharmonikern oder den English Baroque Soloists. Geleitet werden die Luzerner Sängerknaben übrigens von einem gebürtigen Schwarzwälder: Eberhard Rex stammt aus Calw und studierte Kirchenmusik in Trossingen.

Eine Besonderheit zeichnet dieses Konzert aus, denn bespielt werden zwei Kirchen: Beginn ist um 20 Uhr in der katholischen Kirche, nach der Pause folgt dann der Wechsel in das gegenüber liegende evangelische Gotteshaus. Zwei explizit für Knabenchor komponierte Werke aus der Tradition der englischen Kathedralchöre stehen im Zentrum des Konzertes: Zum einen die „Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten für Knabensoli, Knabenchor und Harfe, zum die "Chichester-Psalms" von Leonard Bernstein. Ergänzt werden die beiden Konzertteile durch liturgische Gesänge aus der katholischen Mess-Liturgie und dem anglikanischen Evensong. Eintrittskarten sind erhältlich bei Schreibwaren Holderer (Weingarten) Musikhaus Schlaile (Karlsruhe, Kartentelefon: 0721 23000), bei allen Reservix-Verkaufsstellen und im Internet über www.weingartner-musiktage.de