Vorträge und Konzerte zum Thema "Affekte und Empfindungen" an der Karlsruher Musikhochschule

Montag, 02. Oktober 2017 14:23 Von Christine Gehringer

(red.) Affekte, Empfindungen, Emotionen – das sind zentrale Begriffe in der Musik. Unter dem Dach dieser Begriffe, die unterschiedliche Seiten menschlichen Empfindens ausdrücken, hat die Hochschule für Musik Karlsruhe nun erstmals ein fächerübergreifendes Projekt initiiert: Von Donnerstag, den 5. Oktober bis Samstag, den 7. Oktober werden Vorträge, Workshops und Konzerte zu unterschiedlichen Themen angeboten – etwa unter dem Motto „Die Stimme – wie sie verführt, was sie verrät“ oder „Musik und Emotion aus Sicht der Hirnforschung“. Dazu gibt es Gesprächskonzerte und eine kommentierte Durchlaufprobe zu Buxtehudes „Das Jüngste Gericht“, das der Hochschulchor am Montag, den 9. Oktober um 19.30 Uhr in der Durlacher Stadtkirche aufführt.

Die Veranstaltungsangebote sind in erster Linie für Studierende der Hochschule gedacht, jedoch steht es auch externen Zuhörern frei, im Rahmen verfügbarer Plätze daran teilzunehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Genauere Informationen erhalten Sie unter www.hfm-karlsruhe.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“.